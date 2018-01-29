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DİNAMİT PATLATAN DEFİNECİLER GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde define ararken dinamitin patlaması sonucu göçük altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DİNAMİT PATLATAN DEFİNECİLER GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taşhan Mahallesinde meydana gelen olayda define aradıkları iddia edilen M.Ü. ve S.A., dinamitin patlaması sonucu göçük altında kaldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler M.Ü.’nün cansız bedenine ulaşırken, S.A.yı ise göçük altından yaralı olarak kurtardı. S.A, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden M.Ü.’nün cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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