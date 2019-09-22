Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon devrildi: 2 yaralı

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Mehmet Ç. yönetimindeki 34 NA 3591 plakalı kamyonun Erciyes'ten Develi ilçesi istikametine giderken direksiyon hakimiyetinin kaybolarak devrildiği öğrenildi. Meydana gelen kaza sonrasında kamyonda bulunanların yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri, araçtan çıkarılan yaralılara hemen müdahale etti. Yaralı iki kişi yapılan ilk müdahale sonrasında Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.