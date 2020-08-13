Direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs duvara çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 18 Cadde üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 38 BJ 913 plakalı minibüs sürücüsü yol kenarındaki duvara çarptı. Kaza sonrası minibüsün tekerleği çıkarken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



