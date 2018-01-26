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Doğalgaz borusunda intihar etti  

Kayseri’de 36 yaşındaki bir şahıs, girdiği bunalım sonucu elektrik kablosu ile doğalgaz borusuna asarak intihar etti. 

Doğalgaz borusunda intihar etti  

Kocasinan Mevlana Mahallesi 14. Cadde’de meydana gelen olayda 36 yaşındaki B.P. girdiği bunalım sonucu evinde kendini elektrik kablosu ile doğalgaz borusuna asarak intihar etti.


Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekipleri B.P.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İHA

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