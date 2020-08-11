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Dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı

Almanya’da yaşayan bir kişi, internette tanıştığı ve kendisini medyum olarak tanıtan şahsa büyü bozması için 35 bin euro verdi. Şahsın şikayeti üzerine harekete geçen polis, medyumu yakalayarak gözaltına aldı. Medyumun, ofisindeki cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı.

Dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre Almanya’da yaşayan F.D., internet üzerinden irtibata geçtiği kendisini medyum olarak tanıtan ve manevi rahatsızlıkları tedavi ettiğini iddia eden B.T.’ye kendisinde büyü olduğunu belirterek büyü bozma karşılığı 35 bin euro para verdi. F.D., rahatsızlıklarının geçmemesi üzerine dolandırıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda B.T.’nin Kocasinan ilçesinde ofis açtığını tespit etti. B.T. ofisine düzenlenen operasyonla alınırken ikamet ve ofisinde yapılan aramalarda muska tabir edilen el yazması kağıtlar, makbuzlar, kaşe ve kartvizitlere ele geçirildi. Gözaltındaki B.T., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tutuklanan B.T.'nin ofisindeki cin çıkarma görüntüleri de ortaya çıktı. B.T.'nin sandalyede oturan bir kişiyle konuştuğu, cin çıkarmak için çeşitli hareketler yaptığı görüldü.


İHA

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