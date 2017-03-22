Dolandırıcılığa 8 yıl hapis

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil K. ve avukatı ile müşteki Hikmet S. (75) ve eşi Hüsne S. (66) katıldı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Halil K, "Şanlıurfa'da oturuyorum. Kayseri'ye amcamın oğlu A.K ile çalışmaya gelmiştim. Şehre geldiğim gün yakalandım." dedi.

Müşteki Hikmet S. ise ev telefonundan arayan bir kişinin kendisini savcı olarak tanıttığını belirterek, şunları anlattı:

"Bana, 'FETÖ'ye karışmışsınız, yurt dışına para çıkarmışsınız, bankadaki paranıza el koyduk, operasyon yapacağız, bankadaki paranızı çekip bize vereceksiniz' dedi. Bankaya giderken telefonla irtibatlı olmamız gerektiğini söyledi. Cep telefonum olmadığını söyleyince sanık bana cep telefonu getirdi. Kullanmasını bilmediğimi söyleyince telefonu ayarlayıp verdi. Onunla konuştum. Bankadan 40 bin lira çekerek eve döndüm. Sanık evime gelip parayı aldı. Telefon 09.30'dan 15.30'a kadar açık kaldı. Sanık evden gidince şüphelenip emniyeti aradım. Emniyete verdiğim cep telefonu da bu kişinin bana getirdiği telefondur."

Hüsne S. de eşine kimle konuştuğunu sorduğunda "Sen karışma, hükümet işi" dediğini ifade ederek, bankadan çektiği parayı eve gelen sanığa teslim ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 8 yıl hapis ve 80 bin lira para cezası verdi.