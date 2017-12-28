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DOMUZA ÇARPAN AMBULANS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kayseri'de ambulansın şarampole deevrilerek takla atması sonucu ilk belirlemelere göre 3 sağlık personeli yaralandı.

DOMUZA ÇARPAN AMBULANS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Felahiye yolu Gömeç mevki yakınlarında 38 YR 237 plakalı ambulans, iddiaya göre domuza çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde yaralanan 3 personel, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemi alınırken, yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen ambulans çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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