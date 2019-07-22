Dorukhan’ın ölümüne neden olan sürücüye tutuklama kararı Kayseri'de Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin yaralanmasına sebep olan ve yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek tahliye edilen otomobil sürücüsüne yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Şikayetçi ailenin avukatı Emre Ayan, "Bu karar vicdanlara sus serpmiştir, adalet şu an için tecelli etmiştir, bizimle birlikte tüm vicdan sahibi kamuoyu da rahat bir nefes almıştır" dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:09