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DÖVMELİ FETÖCÜ HAKİM KARŞISINDA

Kayseri'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden, 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan sözde Yurtta Sulh Konseyi oluşumunu destekleyen ve koluna 'Yurtta Sulh Konseyi' dövmesi yaptıran şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DÖVMELİ FETÖCÜ HAKİM KARŞISINDA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile devlet büyüklerine ağır küfürler ve hakaretler eden Kaan Ayhan A., dün Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Sosyal medya hesaplarında 15 Temmuz hain darbe girişimini destekleyici ve övücü yazıları da tespit edilen, tekel bayiinde çalışan Kaan Ayhan A.'nın hain darbe girişimini yapan sözde Yurtta Sulh Konseyi yazısını koluna dövme yaptırdığı da belirlenmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen Kaan Ayhan A., adliyeye sevk edildi.

İHA

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DÖVMEFetöKayseri Haberleri
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