Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DÖVMELİ(K) FETÖCÜ TUTUKLANDI

Kayseri'de terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan ve koluna "Yurtta Sulh Konseyi" dövmesi yaptırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı

DÖVMELİ(K) FETÖCÜ TUTUKLANDI

Kayseri'de, sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaptığı gerekçesiyle polis ekiplerince dün gözaltına alınan ve koluna "15 Temmuz 16", "TSK" ve Yurtta Sulh Konseyi" yazılı dövmeler yaptırdığı tespit edilen Kaan Ayhan A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEKEL bayisinde çalışan Kaan Ayhan A'nın, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve devlet büyüklerine yönelik küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlenmişti.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
DÖVMEFetöPDYKayseriADLİYETEKEL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.