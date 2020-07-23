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Düğün konvoyundaki motosikletlilerden tehlikeli hareketler

Kayseri'de kaydedilen görüntülerde düğün konvoyundaki motosikletlilerin tehlikeli hareketleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Düğün konvoyundaki motosikletlilerden tehlikeli hareketler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Erciyes Bulvarı'nda kaydedilen görüntülerde düğün konvoyunda bulunan motosikletliler dikkat çekti. Araçların arasından makas atarak hız yapan motosikletliler bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
 

İHA

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Devlet bu adamların, ne boş boş konuşuyorsunuz! 5 saat önce

üçüncü sınıf insanlarda (!) tören yaparken, eğlenirken başka insanlara rahatsızlık verme hatta zarar verme gibi bir alışkanlık (hastalık, insanlıkta düşüklük) var. ülke nüfusumuzun büyük çoğunluğu maalesef bu profile sahip. eğlenirken adam öldürme konusunda da dünyada açık ara öndeyiz, merak eden araştırsın görsün. ülkemizde üniversite mezunu oranı %85leri zorluyor olmasına rağmen ne medenilikte ne de insanlıkta bir gelişme gösteremiyoruz. siyasilerimiz de maalesef oy kaygısı ile bu tür serseriliklerin ve rezilliklerin neredeyse koruyucusu durumuna gelmiş, inanmayanlar toplumda rahatsızlık oluşturan pek çok konuda rahatsızlık oluşturan kişi ve eylemleri koruma altına alan çok sayıda kanuni düzenleme olduğunu araştırıp görebilirler. yazacak çok şey var ama burada üç beş kişi okuyacak ve hiçbir işe yaramayacak, boşuna parmaklarımı yormuş olacağım.

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