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DUR iHTARINA UYMADILAR POLiSE ATEŞ AÇTILAR

Kayseri'de otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yapan şüpheli sürücüyü kovalayan ekip aracının beton korkuluğa çarpması sonucu bir polis yaralandı.

DUR iHTARINA UYMADILAR POLiSE ATEŞ AÇTILAR

Kocasinan Bulvarı'nda kırmızı ışık ihlali yapan Mehmet Ç. idaresindeki 38 GE 487 plakalı otomobil, 38 A 5452 plakalı ekip aracındaki polisler tarafından durdurulmak istendi.
Otomobiliyle kaçmaya başlayan Mehmet Ç'nin, merkez Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde polislere tabancayla ateş açtığı, aracın isabet almadığı öne sürüldü.
Bu sırada ekip aracı, su kanalının kenarındaki beton korkuluğa çarptı.
Hafif yaralanan polis memuru M.Y, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Mehmet Ç. ise takviye ekiplerin takibi sonucu yakalandı.
AA

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