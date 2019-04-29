Duruşmada fotoğraf çekerken yakalandı

Kayseri Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 3’ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada bir sanık yakını olan M.U. isimli 34 yaşındaki şahıs duruşmaya izleyici olarak katıldı.



Eksikliklerin giderilmesi için ertelenen duruşma sırasında izleyici koltuğunda oturan M.U. isimli şahıs, salonda fotoğraf çekerken flaş patladı. Polis ekiplerince yakalanan ve polis noktasına götürülen M.U. hakkında tutanak hazırlandı.

İfadesi alınmak üzere Reşat Vural Polis Merkezi’ne götürülen M.U. hakkında TCK 286. Maddesi gereğince ‘Ses veya görüntülerin kayda alınması’ suçundan işlem başlatıldı.

Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesine göre soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

