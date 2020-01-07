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Duruşmaya gelen husumetlisine kurşun yağdırdı

Kayseri'de 1 kişi, husumetli olduğu Erciyesspor'un eski mali işler sorumlusu Ahmer D.'yi Kayseri Adalet Sarayı önünde silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Erciyesspor'un davasında tutuksuz olarak yargılanan eski Mali İşler Sorumlusu Ahmet D., bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya katılmak üzere Kayseri Adalet Sarayı'na geldi. Burada Ahmet D., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen önceki avukatının babası M.A. ile karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., üzerinde bulunan silah ile Ahmet D.'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ahmet D., sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ahmet D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Kayseri Adalet Sarayı önüne de çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, M.A.'da yakalandı. M.A., Kayseri Devlet Hastanesi'ne geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından silahlı saldırı ile ilgili açıklama
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Adalet Sarayı girişinde yaşanan bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Aralarında önceye dayalı husumet bulunan A.D.ile M.A.'nın 07/01/2020 günü saat 10:30 sıralarında Kayseri Adalet Sarayı giriş kısmı önünde karşılaşmaları üzerine aralarında çıkan tartışma sırasında M.A.'nın yanında taşıdığı silah ile A.D.'ye birden fazla kez ateş etmesi şeklinde gelişen olayda, A.D. yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, M.A. ise olayda kullandığı silahı ile birlikte güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmesinin ardından gözaltına alınmış olup, olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.
 

İHA

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