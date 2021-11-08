EKİM AYINDA TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERİMİZ 6848 KİŞİYE DESTEK VERDİ

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü genel faaliyet ve çalışmalarında (1) Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı (SAHT) düzenlenmiş, öğrencilere yönelik (13) bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan vatandaş görüşmelerinde (1.545) bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuş, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik (34) sosyal yardım faaliyeti, (10) suç mağduru vatandaşımıza destek ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Toplum Destekli Polislik çalışmaları kapsamında asayiş ve güvenlik konularında emniyet birimlerine (8) bildirim, güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkılması veya güvenlik tedbiri alınması hakkında ilgili kurumlara (13) metruk yapı bildirimi olmak üzere (21) bildirimde bulunulmuştur.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce İlimizde (28) kadın vatandaşımıza Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtılması ve kullanılması konusunda bilgilendirme çalışması yapılmıştır.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hırsızlık olaylarının önlenmesinde güvenlik kamerası taktırılması konusunda (32) işyerine bilgilendirme faaliyeti, Koronavirüs pandemisi ile mücadelede maske takılması, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konularına önem verilmesi hakkında taksi durakları, kuaför/berber salonları, işyerleri, alışveriş merkezleri, cami ve pazar yerleri ile park ve bahçelerde (45) bilgilendirme çalışması yapılmıştır.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında 02-03 Ekim 2021 tarihlerinde İlimizde Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan Kayseri İl Seçmesi Şampiyonasına (Şehit Polis Yasin İKE Taekwondo Turnuvasına) Kayseri Emniyetspor Kulübü olarak (13) sporcu ve (2) antrenör ile katılım sağlanmış, (6) sporcu birincilik derecesi ile altın madalya, (3) sporcu ikincilik derecesi ile gümüş madalya, (2) sporcu üçüncülük derecesi ile bronz madalya olmak üzere (11) madalya kazanılmış, 23-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Kayseri Minikler İl Seçme Turnuvasında (6) sporcu birincilik derecesi ile altın madalya, (6) sporcu ikincilik derecesi ile gümüş madalya, (5) sporcu üçüncülük derecesi ile bronz madalya olmak üzere (17) madalya kazanılmış, genel klasmanda Kayseri Emniyet Spor Kulübü takım halinde birincilik kupası kazanılmıştır.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi kapsamında (1) engelli vatandaşımıza (1) akülü engelli aracı teslim edilmiştir.



