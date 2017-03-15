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Ekmek arasında 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ekmeklerin arasına gizlenmiş 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ekmek arasında 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir yolcu otobüsünün durdurularak arama yapıldığı öğrenildi.
Yapılan aramalarda, bir çuvalın içinde ekmeklere sarılı vaziyette 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi. Yetkililer, çuvalın sahibinin yakalanarak gözaltına alındığını ve hakkında işlem başlatıldığını kaydetti.
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