Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eldivenli hırsızlar 6 bin TL parayı poşete koyarak kayıplara karıştı

Kayseri'de, dükkan sahibinin olmadığı bir sırada girdikleri marketten yaklaşık 6 bin TL'yi poşete koyarak kayıplara karışan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Eldivenli hırsızlar 6 bin TL parayı poşete koyarak kayıplara karıştı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dükkan sahibinin olmadığı sırada maskeli ve eldivenli iki hırsız girdikleri markette doğruca kasaya yöneldi. Marketten bir poşet alan hırsızlar, açtıkları kasadaki 6 bin TL parayı avuç avuç poşete doldurdu.



Hırsızlık anında saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızlar kayıplara karıştı. Market sahibinin yaptığı ihbar sonrasında polis ekipleri, güvenlik kameralarınca eşkalleri belirlenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.


İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölüKayseri Kaza HaberleriKayseri KazaKayseri Asayiş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.