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Elektrik Akımına Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Erciyes Üniversitesi personel yemekhanesinde çalışan 23 yaşındaki Kadirhan Özdemir, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 

Elektrik Akımına Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Erciyes Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan yemekhanede sabah saat 08.20'de meydana gelen olayda 23 yaşındaki Kadirhan Özdemir elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. 

Rektörlük başsağlığı mesajı yayımladı

Erciyes Üniversitesi’nin internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, “Üniversitemiz Personel Yemekhanesi çalışanlarından Kadirhan Özdemir’in yaşamını yitirmesinden dolayı derin üzüntü duymaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi. 



Kapalı Kale’den arkadaşları başsağlığı diledi

Kayserispor Kapalı Kale taraftar grubu Facebook hesaplarından yapmış oldukları paylaşımda Özdemir’in grupta emeği geçen biri olduğunu ifade ederek, fotoğraflarını paylaştı ve başsağlığı dileğinde bulundu. Grubunun paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “Geçmiş yıllarda tribünümüzde emeği olan kardeşimiz Kadirhan Özdemir'in elim bir kaza sonucu vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır, başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun.”

Haber Merkezi

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