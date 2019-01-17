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Elektrik Trafosuna Giren İki Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Kayseri'de elektrik trafosuna giren iki kişiden biri elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Ufuklu Sokak'ta meydana gelen olayda 35 yaşındaki E.K. ve 36 yaşındaki M.K.'nın elektrik trafosuna girdiği öğrenildi. Elektrik çarpması sonucunda M.K. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan E.K. ise vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
 
Olay yerinde hayatını kaybeden M.K.'nin cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

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