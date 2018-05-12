Elektronik sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir ihbar değerlendirildi. İhbar sonrasında yapılan operasyonda O.A. isimli şahsın iş yerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 4 adet elektronik sigara ve 500 adet elektronik sigara likiti ile 100 adet elektronik sigara aparatı ele geçirildi.
Zanlı O.A. hakkında 5607 sayılı yasa kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.
İHA
Zanlı O.A. hakkında 5607 sayılı yasa kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.
İHA