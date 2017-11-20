ELEKTRONiK VE KAÇAK SiGARA OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1'i ikamet 7'si iş yeri olmak üzere 8 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 94 adet elektronik sigara, 436 adet likit, 588 adet elektronik sigara aparatı, 92 paket kaçak sigara ve 390 paket doldurulmuş makaron ele gecirilirken, 7 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 kişiye 5607 sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Soruşturma devam ediyor.

İHA