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Elini kıyma makinesine kaptırdı

Kayseri'de elini kıyma makinesine kaptıran kadını itfaiye ekipleri yaptığı operasyonla kurtardı. Parmaklarından yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Elini kıyma makinesine kaptırdı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, bir kadının elini kıyma makinesine kaptırdığı öğrenildi. Yakınlarının haber vermesi üzerin 112 ambulansı tarafından elini sıkıştırdığı kıyma makinesi ile birlikte Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan kadının kurtarılması için operasyon başlatıldı.
Kadının elinin kıyma makinesinden çıkarılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de operasyona dahil oldu. Yaklaşık bir saat süren operasyon sonrasında kadının parmakları kıyma makinesinden çıkarıldı. Kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.

İHA

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