Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Önünde Hareketli Saatler Yaşandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesi duyan polis ekipleri teyakkuza geçti. Silahlı kavga olduğunu gören ekipler olaya müdahale ederek 1 kişiyi gözaltına aldı.







Gaziantep'te duyulan silah sesi üzerine Emniyet müdürlüğü önünde hareketli saatler yaşandı. Olay yerine hareket eden çok sayıda polis, kavgaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı.

EKİPLER SİLAHLI KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde saat 10:45 sıralarında duyulan silah sesi üzerine çok sayıda sivil ve resmi ekipler, silah sesinin geldiği bölgeye doğru hareket etti. Bazı polisler zırhlı ve resmi araçlarla olay yerine hareket ederek, bazı polisler ise yaya olarak, bölgeye koştu. Silahlı kavga yaşandığı görülmesi üzerine ekipler, olaya müdahale etti.

KAVGAYA KARIŞAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede, kavgaya karışan bir kişi gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (HABERLER.COM)