Emniyet, zehir tacirlerinin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından meydana gelen 99 olayda 167 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılanlardan 23 şahıs çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklandı, 4 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.
Yapılan operasyonlar sonucunda, 2 kilo 695 gram kubar esrar, 21 kilo 332 gram eroin, 170,68 gram metamfetamin, 85,03 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 452 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi.
İHA
Yapılan operasyonlar sonucunda, 2 kilo 695 gram kubar esrar, 21 kilo 332 gram eroin, 170,68 gram metamfetamin, 85,03 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 452 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi.
İHA