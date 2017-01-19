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Emniyet, zehir tacirlerinin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Aralık 2016 ve 15 Ocak 2017 tarihi arasında yapılan operasyonlarda 2 kilo 695 gram esrar ve 21 kilo 332 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Emniyet, zehir tacirlerinin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor
Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından meydana gelen 99 olayda 167 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılanlardan 23 şahıs çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklandı, 4 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.
Yapılan operasyonlar sonucunda, 2 kilo 695 gram kubar esrar, 21 kilo 332 gram eroin, 170,68 gram metamfetamin, 85,03 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 452 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi.
İHA
 
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