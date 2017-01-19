Emniyet, zehir tacirlerinin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Aralık 2016 ve 15 Ocak 2017 tarihi arasında yapılan operasyonlarda 2 kilo 695 gram esrar ve 21 kilo 332 gram eroin maddesi ele geçirildi.

19 Ocak 2017 Perşembe 09:47