EMNİYETTEN 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' FARKINDALIĞI

“Bi Hareketine Bakar Hayat” mottosu ana temalı kampanya kapsamında 12 Kasım 2021 Cuma günü saat:15.30’da (tüm il ve ilçelerimizle eş zamanlı olarak) İlimiz Cumhuriyet Meydanında “Emniyet kemeri uygulaması” yapılacak olup uygulama sırasında vatandaşlarımıza kampanya ve emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgiler verilecek ve “Bi Hareketine Bakar Hayat” mottosu yazılı promosyon ürünleri (500 adet maske, 500 adet oto kokusu ve 500 adet dezenfektan) dağıtılacaktır.

12 Kasım 2021 Cuma günü gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında “Bi Hareketine Bakar Hayat” mottosu yazılı tişört ve şapka giydirilmiş Refika Küçükçalık İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin pankart taşımaları sağlanacak ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile emniyet kemerinin önemi konusunda uygulamalı olarak, vatandaşlarımızda, farkındalık oluşturulacaktır.

