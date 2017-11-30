Emniyetten "hırsız nöbeti" haberine yalanlama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında Fevzioğlu Mahallesi'nde çok sayıda hırsızlık olayı yaşandığı ve mahalle sakinlerinin hırsızlığa karşı ellerinde sopalarla hırsız nöbeti tuttuğu iddialarıyla "Eksi 5 derecede hırsız nöbeti" başlıklı haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Bunun üzerine yapılan incelemede, söz konusu mahallede, bir yılda 8 hırsızlık olayının gerçekleştiği, zanlıların da tutuklandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Mahalle sakinlerinin hırsızlık nöbeti tuttuğu haberi tamamen asılsızdır. Söz konusu haberde röportaj veren 16 şahıs, resmi bilgi alma tutanaklarında hiçbir zaman hırsızlık nöbeti tutmadıklarını, içlerinden sadece birisinin 6 ay önce hırsızlık olayı yaşadığını ve failinin bulunduğunu, bunun haricinde hiçbir hırsızlık olayının yaşanmadıklarını, mizansen olarak ellerinde sopayla ajansa poz verdiklerini ifade etmişlerdir. Bahse konu haber toplumda huzursuzluk algısı oluşturarak toplum huzurunu bozmaya yönelik ve mizansen olup tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AA

