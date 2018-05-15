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Enerji nakil kablosunu çalan hırsızlar tutuklandı

Kayseri'de 4 ayrı noktada 65 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan iki kişi suç üstü yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Enerji nakil kablosunu çalan hırsızlar tutuklandı
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Akin ile Akçatepe mahalleleri arasında Sarımsaklı Pompaj Sulama Birliğine ait çiftçilerin tarım arazilerini sulamakta kullandığı 4 su kuyusundan enerji sinyallerinin kesilmesi sonrasında jandarma ekipleri tarafından çalışma yapıldı.
 Yapılan çalışmalarda 4 ayrı noktada toplam 65 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan H.M.Y. ve M.H. kullandıkları traktör ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, haklarında yapılan işlemin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İHA
 
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