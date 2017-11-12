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Engelli baba evlat katili oldu

Kıranardı’nda engelli bir baba, tartıştığı 12 yaşındaki zihinsel engelli oğlunu öldürdü. Olayın ardından intihara kalkışan baba, elleri kanlı bir şekilde gözaltına alındı.

Engelli baba evlat katili oldu

Edinilen bilgiye göre, Kıranardı Mahallesi Seyhan Sokak’ta 43 yaşındaki Hasan E. ile 12 yaşındaki oğlu H.E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bedensel engelli Hasan E., zihinsel engelli oğlunu boğarak öldürdü. Komşuları çığlıkları duyarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hasan E., oğlunu öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı.



Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede H.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrasında baba Hasan E., elleri ve üstü kanlı bir şekilde gözaltına alındı. 
Yetkililer olayla ilgili işlem başlatırken, Hasan E.’nin toplam 3 çocuğu olduğu öğrenildi.


İHA
 

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