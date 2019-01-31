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Engelli kızına bakan anneyi ölüm bile kızından ayıramadı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne Servet Özkan'ın beraber yaşadığı zihinsel engelli kızı Fatma Özkan ile beraber hayatını kaybettiği belirledi.

Engelli kızına bakan anneyi ölüm bile kızından ayıramadı

Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesinde meydana gelen olayda, anne Servet Özkan (77) ve zihinsel engelli kızı Fatma Özkan (49), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bir süre anne ve kızından haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri eve girdi. Eve giren ekipler, Servet ve Fatma Özkan'ın cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan incelemede talihsiz anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Servet Özkan ve Fatma Özkan'ın cenazeleri, evdeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne Servet Özkan'ın, zihinsel engelli kızı Fatma Özkan'ın yanından hiç ayrılmadığı ve kendisinin baktığı öğrenildi.
Anne ve kızının cenazeleri, yapılan otopsinin ardından toprağa verilecek.
 

İHA

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