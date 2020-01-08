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Enjektör çantası içinde uyuşturucu sevkiyatına ceza yağdı

Kayseri'de enjektör çantasının içerisine gizledikleri uyuşturucu maddeleri Van'dan Ankara'ya götürürken Kayseri'de yakalanan 3 sanığa, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan toplamda 37 yıl 6 ay hapis ve 45 bin TL idari para cezası verildi.

Enjektör çantası içinde uyuşturucu sevkiyatına ceza yağdı

Geçtiğimiz 8 Eylül’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya yol uygulamasında durdurulan bir araçta narkotik arama köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın stepne bölümüne zulalanmış 12 parça halinde toplamda 1 kilo 254 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda, 2 parça halinde toplamda 1.12 gram sentetik kannabinoid, 4 parça halinde toplamda 3.95 gram esrar maddesi, 2 parça halinde toplamda 1.92 gram eroin ve 1 adet tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden A.A., M.K. ve E.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.E.C. ve R.C. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
Bugün Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar A.A., M.K., E.C. ve avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar M.E.C. ve R.C. duruşmaya katılmadı. Mahkemede son sözleri sorulan A.A. ve M.K., suçsuz olduklarını söyleyerek, tahliye ve beraatlarını istedi. Diğer tutuklu sanık E.C. ise, çok pişman olduğunu söyleyerek, "Benim söylediklerimde eksik yok. Ne yaşadıysam onu söyledim. İlk defa cezaevine düştüm. Tahliyemi istiyorum, çok pişmanım" diyerek kendini savundu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda E.C.'ye 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin TL adli para cezası, diğer tutuklu sanıklar A.A. ve M.K.'ya ise 15'er yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası verdi.
 
 

İHA

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