Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erciyes Dağı'nda yaralanan dağcı tedavi altına alındı

Kayseri'deki Erciyes Dağı'na tırmanan dağcılardan biri yaralandı. Yaralanan dağcı JAK ve 112 ekiplerince dağdan indirilerek tedavi altına alındı.

Erciyes Dağı'nda yaralanan dağcı tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle bir grup dağcı Erciyes Dağı'na Hacılar kısmından sabahın erken saatlerinde tırmanışa geçti. Tırmanış sırasında Şeytanderesi mevkiinde kadın bir dağcı kafasından yaralandı. Yapılan ihbar sonrasında dağcılarla irtibata geçen 112 ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri buluşma noktası belirledi.

Jandarma Arama Kurtarma ve 112 ekipleri buluşma noktasında yaralı dağcı ve arkadaşları ile buluştu. Yaralı dağcıya ilk müdahale buluşma yerinde 112 ekiplerince yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı dağcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerKayseri HaberKayseri GündemErciyes DağıAsayişDağcı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.