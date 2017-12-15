Erciyes Üniversitesi'nin otoparkında intihar etti

Olay, Erciyes Üniversitesi'nin açık otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Rıza D. (60) yanında bulunan pompalı tüfek ile önce 2 el havaya, daha sonra da tüfeği kendine doğrultarak 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Rıza D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı. Yapılan incelemede, Ali Rıza D.'nin üzerinden 'Beni kimsesizler mezarlığına gömün' yazılı kağıt çıktığı öğrenildi. Ayrıca, bir poşetin içerisinden de, 26 adet boş tüfek kartuşu çıktı.

Ali Rıza D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

