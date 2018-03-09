ERCiYES’E ŞiMŞEĞiN DÜŞME ANLARI GÖRÜNTÜLENDi

Kayseri'de Bulunan Erciyes Dağı'nda dün gece dolu yağdı. Erciyes'ten Develi ilçesine seyahat eden bir vatandaş cep telefonu ile dolu yağışını görüntülerken, tesadüfen şimşeğin elektrik direğine düşme anını da kaydetti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayseri'de yağışlı havanın gün boyu devam etmesi, hafta sonu ise yağışlı havanın yerini güneşe bırakacağı ve hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

İHA