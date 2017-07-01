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ERKİLET HAVAALANI'NDA SİKKE OPERASYONU

Kayseri'de polis tarafından Erkilet Havaalanı'nda yapılan operasyonda, Filipinli çiftçin valizlerinde 829 adet sikke ele geçirildi. 

ERKİLET HAVAALANI'NDA SİKKE OPERASYONU

Kayseri'de polis tarafından Erkilet Havaalanı'nda yapılan operasyonda, Filipinli çiftçin valizlerinde 829 adet sikke ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erkilet Havaalanı'nda yapılan operasyonda Filipinli A.G. ve M.G. çiftinin valizlerinde yapılan aramada 829 adet sikke bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve M.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KayseriErkiletKaçakçılıkSuçFİLİPİN
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