Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eroin operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 33.5 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Eroin operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamada bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada doğu illerinden temin etmiş oldukları eroin maddesini Kayseri'ye değişik yollarla nakletmek isteyen İ.D.(28), E.G.(33), M.G.(27) ve H.K.(32), 33.5 gram eroin, 8 adet uyuşturucu madde özelliği taşıyan hap ve hassas terazi ile birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Emniyet MüdürlüğüEroin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.