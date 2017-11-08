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Eşi tutuklanan adam 4 çocuğuyla ortada kaldı

Diyarbakır'da jandarmanın yaptığı kontrolde uyuşturucu madde bulunan aracın içinde yakalanan ve tutuklanan Sabur Gül'ün kocası Yaşar Gül, "Eşimi kandırdılar. Tutuklandığı günden beri çalışamıyorum. 4 çocukla ortada kaldım. Adalet Bakanlığı'ndan yardım bekliyorum" dedi.

Eşi tutuklanan adam 4 çocuğuyla ortada kaldı
Yaklaşık bir yıl önce eşi Sabur Gül'ün Kahramanmaraş'ta ayet çorap ve nevresim takımı sattığı sırada akrabaları olan E.K. tarafından "Benim ehliyetim yok. Araca binin, aile süsü verelim. Kazandığınız paranın 10 mislini vereyim" diyerek kandırıldığını anlatan 42 yaşındaki Yaşar Gül, "Eşimi ve yanında bulunan iki kadını bu şekilde kandıran akrabamız E.K. ve arkadaşı M.Y., kadınları alarak Diyarbakır'a götürüyorlar. Burada 'Bir saat bekleyin biz geliyoruz' diye gidiyorlar ve dönüşte eşim ve diğer kadınlardan habersiz araca uyuşturucu madde yüklüyorlar. Yol kontrolünde jandarma aracı durdurunca akrabamız olan E.K., su içme bahanesiyle kaçıyor ve M.Y. ile 3 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıyor" diye konuştu.

Eşinin yaklaşık bir yıldır Diyarbakır'da tutuklu olduğunu söyleyen Yaşar Gül, "Eşim tutuklandıktan sonra ben 4 çocuğa bakmak zorunda kaldım. Çocuklar yüzünden bir yıldır çalışamaz oldum. Bu yüzden ne borçlarımı ödeyebildim ne de ekmek alabildim. Borçlarımı ödeyemediğim için 4 yerden haciz geldi. Komşularımın verdikleri ile karnımızı doyurmaya çalışıyoruz" diyerek yaşadığı sıkıntıları anlattı.
Yaşar Gül, yetkililerden yardım eli uzatılmasını isterken, "Adalet Bakanlığı'ndan yardım istiyorum. Benim eşimin eşarbını uyuşturucu maddenin üzerine örtmüşler. Sadece bu var. Parmak izi dahi yok. Benim karım okuma yazma bilmez, cahildir. Adalet Bakanlığı'ndan konuyu inceleyerek eşimi tahliye etmelerini istiyorum. Hem çocuklar hem de ben perişan haldeyiz" dedi.

 

İHA

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