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Eşini Boğazlayarak Öldüren Iraklı Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Kayseri’de gece yarısı kendisini aldattığından şüphelendiği imam nikahlı eşinin boğazını sıkarak öldüren Irak uyruklu tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık mahkemede, “Eşim ahlaksızdı, namus yüzünden işledim. Geceleri ben uyurken burnuma bir şey koklatıp, beni bayıltıyor, gece fuhşa çıkıyormuş. Pişman değilim” dedi.

Eşini Boğazlayarak Öldüren Iraklı Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Kayseri ili Bünyan ilçesi Büyük Tuzhisar Mahallesi’nde 22 Eylül 2018’de meydana gelen olayda Irak uyruklu 42 yaşındaki şüpheli Thabet Mutlak Salman Salman, kendisini aldattığından şüphelendiği imam nikahlı eşi 35 yaşındaki Warqaa Mohammed Husein Al Azawi’yi gece yarısı 03.30 sıralarında uyurken boğazını sıkarak öldürdü. Polise teslim olan şüpheli Thabet Mutlak Salman Salman çıkarıldığı mahkemece ‘eşini kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Thabet Mutlak Salman Salman ve öldürülen kadın Warqaa Mohammed Husein Al Azawi’nin ağabeyi müşteki Mahmood Mohammed Hüsein Al Azawi ve avukatlar hazır bulundu.

“Pişman değilim ama tasarlamadım”
Mahkemede tercüman eşliğinde savunma yapan 5 çocuk babası Irak uyruklu Thabet Mutlak Salman Salman, “Namus yüzünden bu cinayeti işledim. Eşim ahlaksızdı, tasarlayarak öldürmedim. Geceleri ben uyurken burnuma bir şey koklatıp, beni bayıltıyor, gece fuhşa çıkıyormuş. Pişman değilim ama tasarlamadım, bir anlık oldu” diye konuştu.

Kayınbiraderi eniştesinden şikayetçi olmadı
Öldürülen kadın Warqaa Mohammed Husein Al Azawi’nin ağabeyi müşteki Mahmood Mohammed Hüsein Al Azawi ise ablasını öldüren eniştesinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Sanığa indirim maddesi uygulanmadı
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Thabet Mutlak Salman Salman’a ‘eşini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulanmamasına karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
 

İHA

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