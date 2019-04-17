Eşini öldüren babasından şikayetçi olmadı 

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4220. Sokak 5A sayılı yerde 4 Eylül saat:04.00 sıralarında meydana gelen olayda, 53 yaşındaki K.İ., 44 yaşındaki damadı Mehmet Z.K.’nın 35 yaşındaki kızı A.K.’ya şiddet uyguladığını öğrendi. Olay günü K.İ., kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı damadı Mehmet Z.K.’yı yanında bulunan av tüfeği ile kafasına ateş ederek öldürdü. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mehmet Z.K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, 53 yaşındaki kayınbaba K.İ.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyet’teki sorgusunun ardından Adliye’ye sevk edilen K.İ. çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık K.İ. ve öldürülen Mehmet Z.K.’nın kardeşleri B.K., S.K. ve Y.K. ile avukatları hazır bulundu. Antalya’da yaşayan öldürülen Mehmet Z.K.’nin eşi A.K. ve kızı S.K. de Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.



Müşteki kadın A.K., babası K.İ. tarafından öldürülen eşi Mehmet Z.K.’nin evli kaldıkları dönemde kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Bana sürekli şiddet uygulardı. Evin içerisinde ateş ederdi, beni korkutmak için kurşun yani mermi bile yutturdu. Olay öncesi şiddet ve tehditleri artınca Kayseri’deki anne ve babamı aradım. Eşim, Kayseri’ye gideceğimizi söyledi, ben kabul etmeyince yine tehdit etti. Kayseri’ye geldik, babamın evine gittik. Orada da bir gün beni ‘babanı son görüşün’ diyerek tehdit edip dövdü, babam balkondan gördü. Gelirken yanında silah olduğunu biliyordum, Kayseri’ye gelmeden ‘kökünüzü kurutacağım’ diye tehditler ediyordu. Eşim, kız kardeşim P.İ.’ye de kaş göz yapıyor, tacizde bulunuyormuş. Babama şiddet gördüğümü, eşim de silah olduğunu söyledim. Eşim tek yatıyordu, babam salonda uyuyordu. Silah seslerini duyduktan sonra uyandık, babamdan şikayetçi değilim.”

5 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelerken, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

