Eşini Öldüren Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet

23 Ekim’de Argıncık Fevzioğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.Ç., boşanmak üzere olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eşi Turnagül Ç.’nin (34) bulunduğu kayınbabasının evine geldi. Murat Ç., tabanca ile pencereden evin içerisine doğru Turnagül Ç.’ye doğru ateş etti. İki çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, polise durumu bildiren Murat Ç. ise silahla birlikte yakalandı. Murat Ç., tutuklandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Murat Ç. ve öldürülen Turnagül Ç.’nin babası Ö.G. ile ağabeyi A.G. ve sanık avukatı hazır bulundu.







Cinayeti soğukkanlılıkla anlatmıştı

Duruşmanın ilk celsesinde soğukkanlılıkla olayı anlatan ve kasaplık mesleği olduğunu söyleyen tutuklu sanık Murat Ç. şunları söylemişti:

“15 yıllık mutlu bir evliliğimiz vardı. Bu evlilikten 2 çocuğumuz oldu. Talas’ta bir dükkan açarak, birlikte çalıştırdık. 15 Temmuz sonrası işlerimiz kötüye gitti. Kurban bayramı sonrası daha kötü olunca ben İstanbul’a çalışmaya gittim. Eşim olaydan 9 ay önce baba evine giderek bana boşanma davası açtı. 250 bin TL maddi ve manevi tazminat davası açtı. Ben de 50 bin TL verebileceğimi söyledim. Benim komşu kadın F.A. ile kendisini aldattığımı söylemeye başladı. Kendisinin gözü yüksekteydi. Telefonda konuşurken tartışma çıktı, 36 yıl önce ölen babam hakkında ‘senin baban anneni dövüp sokağa attı, sen beni atamayacaksın’ dedi. Ve ‘o parayı ödeyeceksin’ dedi. Taşıma ruhsatım olmayan ama bulundurma ruhsatım olan silahım yanımdaydı, olay günü kendisi ile konuşmak için o eve gittim. Boşanma sürecinde mahkeme uzaklaştırma vermişti, hatta bu yüzden 3 gün hapis yatmıştım. Niyetim o gün konuşmaktı, beni camdan görür görmez elini telefona götürüp polisi aradığını düşünerek, bir de babam hakkında o küfürleri söylediği aklıma gelince kendimi kaybettim, pencere açık değildi. Ben dışarıdaydım, rastgele içeri doğru ateş ettim. 5 el ateş ettim, öldürme kastım yoktu. Ayrıca Oturma odasında ben uyurken, eşim telefonumu alıp, benim adıma bir şeyler yazıp göndermiş. Hatta bir gün eşim bana o F.A. ile samimi fotoğraflarını göndererek ‘sen F.A.’yı yapamadın, biz seni yaptık’ diye küfürlü mesaj göndermişti. Eşimi öldürdüğümü kabul ediyorum ancak haksız tahrik altında işledim, pişmanım.”



Öldürülen Turnagül Ç.’nin babası Ö.G. ile ağabeyi A.G. de sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık Murat Ç., “Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. 112, 155’i ben aradım. Polis ben gidip teslim oldum. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum, beraatımı istiyorum” dedi.

Sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulanmadı

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Murat Ç.'ye ‘eşi kasten öldürme’ suçundan herhangi bir indirim maddesi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

