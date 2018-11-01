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Eşini Öldüren Şahıs: “Namusum İçin Yaptım”

Kayseri’de bir kişi, bir alışveriş merkezinin kafesinde oturduğu 2 çocuk annesi eşini 5 el ateş ederek öldüren şahıs adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına, "Namusum için yaptım, çok pişmanım" dedi.

Eşini Öldüren Şahıs: “Namusum İçin Yaptım”

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir alışveriş merkezinin kafesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan L.A., eşi E.A.’ya yanında bulunan tabancayla 5 el ateş etti. Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan L.A. polis ekipleri tarafından yakalanırken, E.A. ise 112 sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Göğüs, kalp ve karın bölgesinden yaralandığı belirtilen E.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
"Namusum için yaptım, çok pişmanım"
Öte yandan suç aletiyle birlikte gözaltına alınan L.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'neden öldürdün' sorusuna ise L.A., "Namusum için yaptım, çok pişmanım" dedi.


İHA

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