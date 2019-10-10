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Eşini öldüren şahıs yakalandı

Kayseri'de tartıştığı eşi tarafından öldürülen kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşini tabanca ile başından vurarak öldüren şahıs ise suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Eşini öldüren şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ikamette meydana gelen olayda iddiaya göre M.D. (30) ile eşi G.V.D. (27) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada M.D., tabanca ile eşi G.V.D.'ye tabanca ile ateş etti. Başından yaralanan G.V.D., olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi eşi M.D. ise akrabasını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyerek kayıplara karıştı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro dedektifleri firar eden şüpheli M.D.'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.
 
Yüzlerce kişi uğurladı
Talihsiz kadının cenazesi otopsinin ardından Talas ilçesine bağlı Çatakdere mahallesinde toprağa verildi. G.V.D.'nin cenaze namazı Çatakdere Cami'nde öğle namazına müteakiben kılındı. Yüzlerce kişinin katıldığı namazın ardından G.V.D'nin cenazesi., köy mezarlığına defnedildi. Öte yandan olayın ardından kaçan katil zanlısı koca M.D., cinayet büro amirliği ekiplerince yapılan operasyon sonrası suç aletiyle birlikte yakalandı. M.D., işlemler için emniyete götürüldü.
 

İHA

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