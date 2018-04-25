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Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Tomarza'da hakkında evden uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen eşini evinde bıçakla öldüren sanık, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Abdürrahim Polat ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Polat, diyeceği bir şey olmadığını ve pişmanlık duyduğunu söyledi. 

Mahkeme heyeti, sanık Polat'a, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

 Olay

İlçedeki Yenimahalle'de 13 Temmuz 2017'de, mahkemece hakkında verilmiş evden uzaklaştırma kararına rağmen eşi Meral ve 2 kızının kaldığı eve giden Abdürrahim Polat, kızlarını ekmek almaları için bakkala gönderdikten sonra eşini bıçakla öldürmüştü.

Evden aldığı pompalı tüfekle, evinin yakınlarında gördüğü ve aralarında husumet bulunan Yunus Avcıoğlu'na ateş eden Abdürrahim Polat, ardından olay yerinden kaçmıştı. 

Avcıoğlu'nun yara almadığı olayın ardından yakalanan Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

AA

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