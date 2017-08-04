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EŞİNİ REHİN ALDI

Kayseri’de boşanma aşamasındaki eşini kayınbabasının evinde rehin alan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. 

EŞİNİ REHİN ALDI
Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Esen Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda Ahmet F. (40), boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül F.’yi (39) babasının evinde tabancayla rehin aldı. Evde bulunan kızlarının pencereden yardım çığlıkları üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Bu arada Ahmet F., binaya girmeye çalışan polis ekiplerine ateş açtı. Binanın içerisinden de silah sesi geldiğini duyan ekipler, çelik yeleklerini giyerek operasyon için harekete geçti. Eşini rehin alan Ahmet F. kısa süre içerisinde etkisiz hale getirilirken, Ayşegül F. yara alamadan kurtarıldı. Gözaltına alınan Ahmet F. polis merkezine götürüldü. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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