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Eşini, Sevgilisine Öldürtmek İsteyen Kadına 15 Yıl Hapis

Kayseri’de boşanmak istediği ancak boşanamadığı 35 yaşındaki polis memuru eşini, kazaya kurban gitmiş gibi gösterip öldürtmek için İstanbul’daki 38 yaşındaki sevgilisi ile plan yapan ve bu suçtan tutuklu yargılanan 33 yaşındaki kadına mahkemece 15 yıl, sevgilisine ise 14 yıl hapis cezası verildi.

Eşini, Sevgilisine Öldürtmek İsteyen Kadına 15 Yıl Hapis

Cumhuriyet Savcısı’nın iddianamesinde, 10 Nisan 2018’de Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre P.E. isimli kadın, polis memuru olan kocası H.E. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istedi, ancak ailesi razı olmadı. İstanbul’da tornacılık yapan Y.D. ile internetten tanışan P.E. arasında 2 yıldır yaşadıkları dostluk, duygusal ilişkiye dönüştü. P.E. isimli kadın eşinden boşanmak istediğini Y.D.’ye anlattı. Farklı tarihlerde Y.D.’ye 5 bin TL para gönderen P.E., eşi H.E.’yi öldürtmek için plan yaptı. Parayı alan Y.D. İstanbul’dan Kayseri’ye gelerek, bir araç kiraladı. İddiaya göre P.E. eşinin işe gidiş güzergahını da Y.D.’ye gönderdi. Olay günü aracı ile işine giden H.E. kendisini takip eden bir araç olduğunu fark etti. Zik zak yaparak H.E.’nin aracına yan taraftan çarpan Y.D. olay yerinden kaçtı. Kazayı ucuz atlatan polis memuru H.E. durumu meslektaşlarına anlattı. Geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet ekipleri H.E.’nin eşi P.E. ile Y.D.’yi gözaltına aldı. İki şüpheli de ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs’ ve mala zarar verme’ suçlarından tutuklandılar.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar P.E. ile Y.D. ve avukatları hazır bulunurken, mağdur H.E. ise duruşmaya katılmadı.
Karar verileceği uyarısıyla son sözü sorulan her iki sanık da "Takdir mahkemenin" dediler.

Tutuklu sanık Y.D.’nin emniyetteki ifadesinde “2 yıldır ilişkimiz vardı. Kötü giden evliliğinden bahsetti. Boşanmak istediğini, eşinden kurtulmak için plan yaptığını söyledi. Hatta zehirlenmekten bahsettiğini bile anlatmıştı” dediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık P.E.’ye ‘tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl, Y.D.’ye ise ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 14 yıl hapis cezası vererek, her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. Y.D.’ye ayrıca ‘mala zarar verme’ suçundan verilen 4 ay hapis cezası ertelendi.
 

İHA

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