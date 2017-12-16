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Eşini ve çocuklarını katleden şahıs hastanede öldü

Kayseri'de eşi ve 3 çocuğunu boğazını keserek öldüren ardından ikinci kattan atlayan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eşini ve çocuklarını katleden şahıs hastanede öldü
Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde meydana gelen olayda 41 yaşındaki Erol Adıyaman, ilk olarak eşi Safiye (41) sonra da çocukları Çınar Berk (3), Nazlı Nur (7) ve Selenay Adıyaman’ı (16) bıçakla boğazlarını keserek öldürdü. Cinnet getiren baba, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra oturdukları apartmandaki daireden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Erol Adıyaman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erol Adıyaman'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

İHA

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