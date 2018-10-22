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Eşini Vurdu, Polisi Aradı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşini silahla vurarak ağır yaraladı.

Eşini Vurdu, Polisi Aradı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Argıncık Fevzioğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.Ç., boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Durna Ç.'nin bulunduğu ikamete geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonrasında M.Ç., tabanca ile Durna Ç.'ye bir kaç el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Karısını vuran M.Ç. ise 155'i arayarak eşini silahla vurduğunu ve teslim olmak istediğini söyledi. M.Ç., olay yerine yaklaşık 150 metre yakında bulunan Sinan Köprüsü'nde polis ekiplerine teslim oldu.

İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Durna Ç.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.
Mahalle sakinleri Durna Ç.'nin eşinden 9 aydır ayrı yaşadığını ve boşanma aşamasında olduklarını, M.Ç.'nin dün akşam da gelerek tartıştığını polis ekiplerine anlattı. İki çocuk annesi Durna Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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