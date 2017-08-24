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Eski Emniyet amirine FETÖ'den 6 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu iletişim ağı olan ’by lock’ programını kullandığı iddiasıyla mesleğinden ihraç edilen ve bu suçtan tutuklu yargılanan Cinayet Büro Amirliği'nde görevli eski emniyet amiri 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eski Emniyet amirine FETÖ'den 6 yıl hapis
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.Ö. ve avukatı hazır bulundu.
Cinayet Büro Amirliği'nde görevliyken ihraç edilen eski emniyet amiri M.Ö., "Diyarbakır'da polis lojmanlarında kaldığım zamanlarda wi-fi internet şifresizdi. Asla bu programı kullanmadım. Devlet terbiyesi ile yetiştim, devletime hizmet ettim. Çocuklarımı da devletine, milletine bağlı bireyler olarak yetiştireceğim. 14 aydır tutukluyum. 10 kişilik dosya hazırlanmıştı, tek tutuklu ben kaldım. Ben masumum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.Ö.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
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