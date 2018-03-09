Eski emniyet müdürüne 7.5 yıl hapis

6 Kasım 2017’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürü Gaffur Y.’ı gözaltına aldı. Yakar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Gaffur Y. ve avukatı hazır bulundu.

İhraç 2. sınıf emniyet müdürü Gaffur Y. üzerine atılı suçlamaları reddederek, by lock adlı programı kullanmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Gaffur Y.’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapsine, uzun tutukluluk ve Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi.

KOMİSER BERAAT ETTİ, EŞİ 6 YIL ALDI

Öte yandan aynı mahkemede başka dosyalarda tutuksuz yargılanan komiser İ.Y. ile eşi R. Y. hakim karşısına çıktı. O dönemde Silopi’de görev yaptığını söyleyen ve o hattı eşinin kullandığını söyleyen İ.Y., yargılandığı mahkemece beraat ederken, kesinlikle by lock kullanmadığını söyleyen R.Y.’a ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İHA