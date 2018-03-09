Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eski emniyet müdürüne 7.5 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kriptolu iletişim ağı bylock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ihraç 2. sınıf emniyet müdürü 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski emniyet müdürüne 7.5 yıl hapis
6 Kasım 2017’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürü Gaffur Y.’ı gözaltına aldı. Yakar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Gaffur Y. ve avukatı hazır bulundu. 
İhraç 2. sınıf emniyet müdürü Gaffur Y. üzerine atılı suçlamaları reddederek, by lock adlı programı kullanmadığını söyledi. 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Gaffur Y.’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapsine, uzun tutukluluk ve Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi. 
KOMİSER BERAAT ETTİ, EŞİ 6 YIL ALDI 
Öte yandan aynı mahkemede başka dosyalarda tutuksuz yargılanan komiser İ.Y. ile eşi R. Y. hakim karşısına çıktı. O dönemde Silopi’de görev yaptığını söyleyen ve o hattı eşinin kullandığını söyleyen İ.Y., yargılandığı mahkemece beraat ederken, kesinlikle by lock kullanmadığını söyleyen R.Y.’a ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.