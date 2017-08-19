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Eski eşini vuran şahıs balkondan atladı

Kayseri'de, çocuklarını görme bahanesiyle eski eşinin yanına giden şahıs, eski eşini tabancayla vurup daha sonra da balkondan atlayarak yaşamına son vermek istedi. Ağır yaralanan eski kara koca hastaneye kaldırıldı. 

Eski eşini vuran şahıs balkondan atladı
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 420. Sokak'taki evde meydana gelen olayda Gökhan D. (36), çocuklarını görmek için 1 hafta önce boşandığı Zeliha Ö.'nün (33) evine gitti. Burada 2 çocuğunu parka gönderen Gökhan D., Zeliha Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan D., Zeliha Ö.'ye yanında bulunan tabanca ile ateş açarak ağır yaraladı. Gökhan D. daha sonra 4. katta bulunan evin balkonundan atlayarak yaşamına son vermek istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Gökhan D. ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, Zeliha Ö. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de evde ve bina bahçesinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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