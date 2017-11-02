Eski ortağını öldüren uzman çavuşa 25 yıl hapis

26 Ocak 2017'de Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda, iddiaya göre A.K. ile T.G. 2016 yılında tavuk çiftliği açtı. İki ortak arasında çıkan anlaşmazlık sonucu ortaklıktan ayrıldılar. A.K. ile T.G. arasında 102 bin TL senet hazırlandı. A.K. senetlerin bir kısmını ödeyemeyince T.G. ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olay günü T.G., A.K'yi yanında bulunan tabanca ile 6-7 el ateş ederek öldürdü. Daha sonra A.K.'nin araç ile üzerinden geçen T.G. olay yerinden kaçtı. A.K. olay yerinde hayatını kaybederken, gizlendiği metruk bir binada yakalanan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen T.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Araç ile üzerinden geçtiğimi hissetmedim"

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık T.G. ile avukatı Emre Ayan hazır bulundu.

Tutuklu sanık T.G. mahkemede önceki savunmalarını tekrarlayarak Böyle olmasını istemezdim. Olay günü tesadüfen karşılaştık ve bu olay yaşandı. Pişmanım” dedi. Sanık T.G. önceki savunmasında olayı şöyle anlatmıştı: "9 yıllık uzman jandarma çavuşum. A.K. ile tesadüfen tanıştık, sohbet ederken tavuk çiftliği ortaklığı konuşuldu. Ortaklık için 102 bin TL verdim. Çiftliği açtık, işler kötü gitmeye başlayınca ortaklıktan ayrılma kararı aldım. Bana 102 bin TL değerinde senet verdi, 3 ay sonra ödeyeceğini söyledi. Ancak sadece 9 bin 500 TL ödedi, onun dışında ödemedi. Ben o aldığım senedi N.D. ile E.G.'ye verdim, karşılığında 20 bin civciv alacaktım. 10 gün içinde A.K. onlara ödeyeceğini söyledi ama onlara da ödeme yapmadığını öğrenince evine gittim. Evde yoktu, daha sonra olay yerinde karşıma çıktı. Bana evine gittiğim için ağır küfürler etti, elini beline attığını görünce ben de tabanca ile iki el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Araç ile üzerinden geçtiğimi hissetmedim, geçtiysem de hatırlamıyorum. Kesinlikle A.K.'yi öldürmeyi planlamadım, tesadüfen karşılaştık. Pişmanım, ailesinden binlerce kez özür diliyorum. Ailesinin beni affetmesini istiyorum.”

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık hakkında her ne kadar ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan dava açılsa da sanığın ‘kasten adam öldürme’ suçunu işlediğine kanaat getirerek, tutuklu sanık T.G.’ye 25 yıl hapis cezası verdi.